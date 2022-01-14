Политолог Межуев раскрыл, каким может быть ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, вероятнее всего, будет сдержанным и вежливым, но тем не менее отрицательным. Таким мнением поделился с Лайфом политолог Борис Межуев.

"Давайте исходить из лучшего, что они нам, во-первых, ответят. И что ответ будет, во всяком случае, вежливым. И мы практически уже можем понимать, что в этом ответе будет содержаться: это всё-таки будет сдержанный отказ", — пояснил собеседник.

По словам эксперта, "максимально хорошим" в обратной связи будет "некий призыв к демилитаризации территории Восточной Европы". Но, как уточнил Межуев, для РФ это "неприемлемо, потому что это фактически будет означать, что Россия откуда-то уходит, а НАТО просто не приходит".

"В худшем случае будут сформулированы какие-то жёсткие условия одностороннего характера — вывод войск из Казахстана или Приднестровья", — предположил он.

По словам политолога, остаётся надеяться, что ответ будет вежливым, в таком случае Москве удастся хотя бы продолжить диалог, но "если он окажется оскорбительным, тогда продолжать не стоит", резюмировал Межуев.