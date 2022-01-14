Экономист Беляев спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что стоит ждать от валютного курса в ближайшее время. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с RT.

"Фундаментальные значения на отношение рубля к доллару указывают, что в среднем курс, вокруг которого происходят колебания в одну и в другую сторону, находится на уровне 74 рублей за доллар", — отметил Беляев.

По его словам, происходящие в международной сфере тревожные события вызывают повышенную рисковую ситуацию, тем самым и поднимается курс американской валюты. Однако Беляев убеждён, что нельзя говорить о "начале обвала рубля", как предсказывают некоторые аналитики. Как указал эксперт, нет никаких оснований для подобных прогнозов. В ближайшие дни, как он считает, можно ожидать коррекцию рубля, а доллар максимум может сдвинуться к 75 рублям.