Экономист Беляев спрогнозировал курс рубля на ближайшее время
По его словам, происходящие в международной сфере тревожные события вызывают повышенную рисковую ситуацию на рынке. Однако эксперт убеждён, что нельзя говорить о "начале обвала рубля", как предсказывают некоторые аналитики.
© Pexels
Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что стоит ждать от валютного курса в ближайшее время. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с RT.
"Фундаментальные значения на отношение рубля к доллару указывают, что в среднем курс, вокруг которого происходят колебания в одну и в другую сторону, находится на уровне 74 рублей за доллар", — отметил Беляев.
По его словам, происходящие в международной сфере тревожные события вызывают повышенную рисковую ситуацию, тем самым и поднимается курс американской валюты. Однако Беляев убеждён, что нельзя говорить о "начале обвала рубля", как предсказывают некоторые аналитики. Как указал эксперт, нет никаких оснований для подобных прогнозов. В ближайшие дни, как он считает, можно ожидать коррекцию рубля, а доллар максимум может сдвинуться к 75 рублям.
Ранее Лайф писал, что российская валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва найдёт альтернативы в случае введения новых санкций США.
Комментариев: 0