"Мы снимались в одной картине, и они были очень закрытые люди с Мягковым... Приходили на съёмку и уходили, так что сказать, что они общались с кем-то, я не могу. Я соболезную её родным, для которых это большое горе. И вообще, могу сказать, что страшный год какой-то, столько людей искусства, столько из нашего мира театрального и кино ушло... Очень грустно. Целое поколение покидает этот мир", — сказала Немоляева в беседе с RT.