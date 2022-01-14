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"Целое поколение покидает этот мир": Немоляева выразила соболезнования родным актрисы Вознесенской

При этом артистка отметила, что особо не общалась с коллегой по цеху, хоть они и снимались вместе в одной картине.

14 января, 11:27
<p>Народная артистка России, актриса Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма © "Гараж" (1979), Эльдар Рязанов, Эмиль (Эмануэль) Брагинский</p>

Народная артистка России, актриса Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма © "Гараж" (1979), Эльдар Рязанов, Эмиль (Эмануэль) Брагинский

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования родным вдовы актёра Андрея Мягкова, артистки Анастасии Вознесенской, которая скончалась на 79-м году жизни.

"Мы снимались в одной картине, и они были очень закрытые люди с Мягковым... Приходили на съёмку и уходили, так что сказать, что они общались с кем-то, я не могу. Я соболезную её родным, для которых это большое горе. И вообще, могу сказать, что страшный год какой-то, столько людей искусства, столько из нашего мира театрального и кино ушло... Очень грустно. Целое поколение покидает этот мир", — сказала Немоляева в беседе с RT.

В возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

В возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

Ранее стало известно, что Вознесенская умерла от остановки сердца, коронавирус не является причиной смерти. Сообщалось, что артистка страдала сахарным диабетом, а также имела проблемы с почками и сердцем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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