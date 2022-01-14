Стала известна причина смерти вдовы актёра Мягкова Анастасии Вознесенской

Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла от остановки сердца. Коронавирус не является причиной смерти, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.

"Причина смерти — остановка сердца", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вдова известного актёра Андрея Мягкова страдала сахарным диабетом, имела проблемы с почками и сердцем, а также боролась с последствиями инсульта.

На данный момент выясняется, кто займётся похоронами Вознесенской, ведь у неё не осталось близких родственников. Возможно, со знаменитостью простятся в МХАТ имени Чехова, где она работала долгие годы.

Напомним, что Вознесенская скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Актриса ушла из жизни спустя почти 11 месяцев после смерти любимого супруга, с которым прожила в браке более полувека.