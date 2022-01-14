Стала известна причина смерти вдовы актёра Мягкова Анастасии Вознесенской
Народная артистка страдала сахарным диабетом, имела проблемы с почками и сердцем, а также боролась с последствиями инсульта.
Анастасия Вознесенская © kino-teatr.ru
Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла от остановки сердца. Коронавирус не является причиной смерти, сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник.
"Причина смерти — остановка сердца", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вдова известного актёра Андрея Мягкова страдала сахарным диабетом, имела проблемы с почками и сердцем, а также боролась с последствиями инсульта.
На данный момент выясняется, кто займётся похоронами Вознесенской, ведь у неё не осталось близких родственников. Возможно, со знаменитостью простятся в МХАТ имени Чехова, где она работала долгие годы.
Напомним, что Вознесенская скончалась 14 января в возрасте 78 лет. Актриса ушла из жизни спустя почти 11 месяцев после смерти любимого супруга, с которым прожила в браке более полувека.
Ранее стало известно, что в возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов. Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.
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