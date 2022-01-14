В Ельцин-центре заявили, что подрисованные глаза с картины ученицы Малевича сотрут

В Ельцин-центре заявили, что картину ученицы Малевича восстановят без последствий для неё © LIFE

Картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934), которую вандал разрисовал шариковой ручкой, по оценкам экспертов, удастся восстановить без последствий для произведения искусства. Об этом сообщил руководитель арт-галереи Ельцин-центра Илья Шипиловских, где и выставлялось полотно.

"Картина реставрируется, ущерб, по оценкам экспертов, устраним без последствий для произведения искусства. Страховая компания уже осуществила выплаты Государственной Третьяковской галереи, основанные на результатах обследования картины и расчёта реставрационных работ, утверждённых реставрационным советом музея", — сказал Шипиловских.

Он отметил, что Ельцин-центр не комментировал инцидент сразу после произошедшего, так как проводилось внутреннее расследование, занявшее несколько недель. Руководитель галереи добавил, что сотрудники центра не имеют отношения к акту вандализма. Он также сообщил, что после произошедшего в учреждении пересмотрели протоколы безопасности, а картины защитили специальными экранами.

"От ситуаций подобного рода, к сожалению, даже если ты застрахован страховой компанией, не можешь быть застрахован в действительности просто ввиду эмоциональных каких-то всплесков у людей. Мы только можем уменьшать вероятность совершения подобных действий", — добавил Шипиловских.