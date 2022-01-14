Россиянки Буртасова и Гербулова попали на подиум в спринте на этапе Кубка IBU
В топ-10 можно встретить ещё двух представительниц нашей страны, которые уступили победительнице меньше минуты.
Биатлонистка Наталья Гербулова. Фото © Getty Images / Tom Weller / DeFodi Images
Российские биатлонистки Евгения Буртасова и Наталья Гербулова заняли второе и третье места соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.
Победу одержала француженка Камиль Бене. Чуть больше 13 секунд ей уступила Буртасова, а в пяти секундах от неё расположилась Гербулова. Отметим, что все три спортсменки сумели чисто отстреляться на огневых рубежах.
Кроме того, в десятку лучших попали ещё две представительницы нашей страны. Виктория Сливко с одним промахом завершила гонку на восьмом месте, а Анастасия Егорова замкнула топ-10, не допустив ошибок на огневых рубежах. Отметим, что они также проиграли меньше минуты победительнице.
Комментариев: 0