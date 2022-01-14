Россиянки Буртасова и Гербулова попали на подиум в спринте на этапе Кубка IBU

Российские биатлонистки Евгения Буртасова и Наталья Гербулова заняли второе и третье места соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Победу одержала француженка Камиль Бене. Чуть больше 13 секунд ей уступила Буртасова, а в пяти секундах от неё расположилась Гербулова. Отметим, что все три спортсменки сумели чисто отстреляться на огневых рубежах.