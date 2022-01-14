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Россиянки Буртасова и Гербулова попали на подиум в спринте на этапе Кубка IBU

В топ-10 можно встретить ещё двух представительниц нашей страны, которые уступили победительнице меньше минуты.

14 января, 11:05

Биатлонистка Наталья Гербулова. Фото © Getty Images / Tom Weller / DeFodi Images

Российские биатлонистки Евгения Буртасова и Наталья Гербулова заняли второе и третье места соответственно в спринте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли.

Победу одержала француженка Камиль Бене. Чуть больше 13 секунд ей уступила Буртасова, а в пяти секундах от неё расположилась Гербулова. Отметим, что все три спортсменки сумели чисто отстреляться на огневых рубежах.

Биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонистка Буртасова стала второй в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Кроме того, в десятку лучших попали ещё две представительницы нашей страны. Виктория Сливко с одним промахом завершила гонку на восьмом месте, а Анастасия Егорова замкнула топ-10, не допустив ошибок на огневых рубежах. Отметим, что они также проиграли меньше минуты победительнице.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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