В Челябинске ищут мужчину, который чуть не сжёг продуктовый магазин
Что стало мотивом для подобного поведения злоумышленника, пока не известно. Не исключено, что неадеквату перед ЧП не продали алкоголь. Личность покупателя устанавливает полиция.
Кадр видео © VK / Регион-74 | Челябинск
В Челябинске ищут мужчину, который чуть не сжёг продуктовый магазин. Видео © VK / Регион-74 | Челябинск
Житель Челябинска попытался поджечь один из магазинов и попал на камеры видеонаблюдения. Теперь его разыскивают полицейские, сообщает телеграм-канал SHOT.
По одной из версий, мужчина психанул из-за того, что ему не продали алкоголь. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет.
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В МВД Лайфу сообщили, что устанавливают личность поджигателя и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
А ранее Лайф рассказывал о жителе Хабаровска, который запустил фейерверк в подъезде жилого дома и попал на камеру. К счастью, сам мужчина не пострадал, хотя и получил залп салюта в лицо, а вот помещению досталось.
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