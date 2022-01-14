В Челябинске ищут мужчину, который чуть не сжёг продуктовый магазин. Видео © VK / Регион-74 | Челябинск

Житель Челябинска попытался поджечь один из магазинов и попал на камеры видеонаблюдения. Теперь его разыскивают полицейские, сообщает телеграм-канал SHOT.

По одной из версий, мужчина психанул из-за того, что ему не продали алкоголь. Огонь удалось быстро потушить, пострадавших в результате инцидента нет.

В МВД Лайфу сообщили, что устанавливают личность поджигателя и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.