Лавров упрекнул США в искусственном нагнетании напряжённости

Возобновление переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть от "конкретного письменного ответа" Вашингтона на предложения Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года.

По мнению дипломата, многое из озвученного публично является дополнительным фоном для консультаций, которые начались в Женеве и продолжились в Брюсселе.

"Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряжённости, с желанием создать атмосферу вокруг РФ", — добавил министр.