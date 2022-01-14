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Лавров упрекнул США в искусственном нагнетании напряжённости

По мнению министра, многое из озвученного публично является дополнительным фоном для переговоров, которые начались в Женеве и продолжились в Брюсселе. Он также назвал условие для возобновления консультаций.

14 января, 11:22

Сергей Лавров © Kremlin.ru

Возобновление переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть от "конкретного письменного ответа" Вашингтона на предложения Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года.

По мнению дипломата, многое из озвученного публично является дополнительным фоном для консультаций, которые начались в Женеве и продолжились в Брюсселе.

"Многое из того, что сегодня говорится публично, это, наверное, связано с искусственным нагнетанием напряжённости, с желанием создать атмосферу вокруг РФ", — добавил министр.

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А ранее Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать требования США об отводе войск в казармы. Подобного рода заявления американской стороны неприемлемы и необходимости разъяснять это нет, заметил дипломат.

Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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