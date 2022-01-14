Лавров: Россия готова к любым санкциям Запада
Если какие-то иллюзии по этому поводу и были, то за последние семь лет они растаяли полностью, заметил дипломат.
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Россия последовательно избавляется от рисков, которые несут за собой новые экономические санкции Запада. Страна готова к любому развитию событий, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью", — сказал он на пресс-конференции по итогам года.
При этом дипломат признал наличие рисков в механизмах экономических связей, зависящих от контролируемых Западом структур, однако Россия последовательно и быстро избавляется от них, прежде всего в высокотехнологичных областях, уточнил министр.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России. Решение принято исходя из последней оценки состояния выполнения Минских соглашений, которые, по мнению Брюсселя, Москва реализовала не в полной мере.
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