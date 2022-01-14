Актёра московского ТЮЗа Кондрашова задержали со свёртком мефедрона
Молодой человек попытался избавиться от наркотиков, когда его компанию остановили стражи порядка. По факту произошедшего проводится проверка.
Актёр столичного ТЮЗа Леонид Кондрашов. Фото © Московский театр юного зрителя
Актёра московского Театра юного зрителя (ТЮЗ) Леонида Кондрашова задержали со свёртком наркотиков. От запрещённых веществ 23-летний артист пытался избавиться, выходя из автомобиля, пишет телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что в центре Москвы, на улице 1905 года, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Киа-Рио" для проверки. В машине находились водитель и пассажиры, в том числе и Кондрашов. Когда он выходил из машины, выкинул на землю свёрток, в котором было неизвестное вещество.
Экспертиза показала, что в свёртке был мефедрон весом около двух граммов. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали продюсера Токарева из-за передозировки наркотиков. Состояние мужчины оценивалось как тяжёлое.
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