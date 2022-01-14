Актёра московского ТЮЗа Кондрашова задержали со свёртком мефедрона

Отмечается, что в центре Москвы, на улице 1905 года, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Киа-Рио" для проверки. В машине находились водитель и пассажиры, в том числе и Кондрашов. Когда он выходил из машины, выкинул на землю свёрток, в котором было неизвестное вещество.