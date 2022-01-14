НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Начальника радиотехнических войск ВКС Кобана арестовали по обвинению во взятке в 5 млн

По версии следствия, средства он получил от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

14 января, 09:27
<p>Андрей Кобан © ТАСС / Сергей Бобылев / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Андрей Кобан © ТАСС / Сергей Бобылев / Пресс-служба Минобороны РФ

Арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан. Его обвиняют в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения военнослужащему.

"По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — зачитал ходатайство следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев, попросив суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

Осуждённый на 12,5 года экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Осуждённый на 12,5 года экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Отмечается, что, по версии следствия, Кобан получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Ранее Лайф рассказывал, что суд счёл доказанной вину мэра Томска Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий. Установлено, что градоначальник дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности. В итоге его отправили в колонию на два года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1