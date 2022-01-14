Начальника радиотехнических войск ВКС Кобана арестовали по обвинению во взятке в 5 млн

Арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майор Андрей Кобан. Его обвиняют в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения военнослужащему.

"По решению 235-го гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — зачитал ходатайство следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев, попросив суд продлить срок содержания под стражей до 20 апреля.

Отмечается, что, по версии следствия, Кобан получил взятку от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.