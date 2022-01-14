Собянин наградил лучших журналистов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил лучших сотрудников столичных средств массовой информации. Церемония прошла в Белом зале администрации столицы.

Всего в списке лауреатов 20 человек, среди них также отметилась заместитель главного редактора, редактор отдела "Московская власть" "Вечерней Москвы" Юлия Тарапата, сообщает издание. Она получила награду за материалы о жизни города и москвичей в период действия режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

"Это очень серьёзная премия, которая подтверждает ваш высокий профессионализм, ответственность к делу, то, что вы болеете душой за свою профессию и за своих читателей, зрителей, которые ждут ваших репортажей, вашей информации", — отметил Собянин, обращаясь к представителям СМИ.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / В. Новиков

Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина подчеркнула важность работы сотрудников прессы, заметив, что именно они всесторонне освещают жизнь мегаполиса. Она также добавила, что и сам Собянин — большой трудоголик, у которого множество дел, поблагодарив за заботу о людях, проживающих в Москве.

Премии присуждаются ежегодно с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и её жителях. В них поднимаются важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, также материалы способствуют воспитанию любви к городу, бережному отношению к его истории и традициям.