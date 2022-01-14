Набиуллина сочла ситуацию с ростом инфляции кардинальным изменением трендов
Также глава регулятора заметила, что без повышения ключевой ставки рост цен в России мог быть выше на четыре процентных пункта.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Глава Центробанка РФ Эльвира Наибуллина считает рост инфляции в мире кардинальным изменением трендов. Об этом она заявила в ходе сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты" на Гайдаровском форуме.
"Всё-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов", — сказала председатель ЦБ, заметив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.
Набиуллина также прокомментировала ситуацию с инфляцией в России, уточнив, что без повышения ключевой ставки она могла быть выше на четыре процентных пункта.
"Если бы мы оставили ставку как есть, конечно, инфляция была бы выше где-то до четырёх п.п. И нам бы пришлось ещё больше повышать ставки", — добавила экономист.
Лайф напоминает, что 17 декабря ЦБ резко повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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