Набиуллина сочла ситуацию с ростом инфляции кардинальным изменением трендов

Глава Центробанка РФ Эльвира Наибуллина считает рост инфляции в мире кардинальным изменением трендов. Об этом она заявила в ходе сессии "Россия и мир: макроэкономические приоритеты" на Гайдаровском форуме.

"Всё-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов", — сказала председатель ЦБ, заметив, что до последнего времени мир привык жить в условиях низкой инфляции.

Набиуллина также прокомментировала ситуацию с инфляцией в России, уточнив, что без повышения ключевой ставки она могла быть выше на четыре процентных пункта.