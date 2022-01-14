Генсек НАТО Столтенберг: Сроки вступления Украины в альянс не установлены

В 2008 году НАТО приняло решение о вступлении в организацию Украины и Грузии. Однако сроки, когда будет предоставлено членство, установлены не были, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Repubblica.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая её реформы, помогая в модернизации вооружённых сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", — сказал Столтенберг.

По сравнению с 2014 годом сейчас оборонительная способность Украины гораздо выше, отметил он. К тому же принцип коллективной обороны распространяется лишь на те государства, которые входят в НАТО. Однако Киев пока не состоит в организации. По словам Столтенберга, решение о членстве касается самой Украины и 30 государств – участников альянса.

Кроме того, генсек указал, что Россия якобы хочет навязать соглашение, которое предотвращает расширение организации. Однако это нарушало бы "принципы самоопределения народов", то есть "украинцы, финны и шведы должны иметь право решать для себя, присоединяться ли и когда". В это дело не должна вмешиваться российская сторона. РФ стремится "восстановить своего рода влияние, которое остаётся за великими державами", — отметил Столтенберг и добавил, что европейские страны свободные и независимые.