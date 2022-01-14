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Экспертиза выявила вещество, которым на самом деле отравились подростки в Бийске

И вейп, на который грешили ранее, тут ни при чём. Одна из студенток решила утром подтопить печь в доме и забыла открыть заслонку, что в итоге и привело к трагедии.

14 января, 11:20
<p>Отравившиеся в Бийске студентки © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/33604?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Отравившиеся в Бийске студентки © Telegram-канал SHOT

Согласно результатам экспертизы, подростки в Бийске отравились не вейпом, а угарным газом из-за закрытой заслонки в печи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Оказалось, что всё происходило не в квартире, как изначально писал Следственный комитет, а в частном доме. Рано утром одна из студенток решила подтопить печь и забыла открыть заслонку. В итоге вместе с подругой и её братом они надышались угарным газом.

Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими

Родители отравившихся вейпом подростков в Бийске никогда не видели детей курящими

Напомним, детей без сознания обнаружила бабушка одной из студенток. В результате происшествия 12-летний мальчик скончался, его похороны прошли 13 января. Двое подростков остаются в больнице.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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Комментариев: 1

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Нешка Попустовскаясегодня в 11:55

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