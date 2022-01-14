Экспертиза выявила вещество, которым на самом деле отравились подростки в Бийске
И вейп, на который грешили ранее, тут ни при чём. Одна из студенток решила утром подтопить печь в доме и забыла открыть заслонку, что в итоге и привело к трагедии.
Отравившиеся в Бийске студентки © Telegram-канал SHOT
Согласно результатам экспертизы, подростки в Бийске отравились не вейпом, а угарным газом из-за закрытой заслонки в печи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Оказалось, что всё происходило не в квартире, как изначально писал Следственный комитет, а в частном доме. Рано утром одна из студенток решила подтопить печь и забыла открыть заслонку. В итоге вместе с подругой и её братом они надышались угарным газом.
Напомним, детей без сознания обнаружила бабушка одной из студенток. В результате происшествия 12-летний мальчик скончался, его похороны прошли 13 января. Двое подростков остаются в больнице.
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Все от незнания всего.