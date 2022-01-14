Экспертиза выявила вещество, которым на самом деле отравились подростки в Бийске

Согласно результатам экспертизы, подростки в Бийске отравились не вейпом, а угарным газом из-за закрытой заслонки в печи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Оказалось, что всё происходило не в квартире, как изначально писал Следственный комитет, а в частном доме. Рано утром одна из студенток решила подтопить печь и забыла открыть заслонку. В итоге вместе с подругой и её братом они надышались угарным газом.