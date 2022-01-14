Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира
Днём ранее наши спортсмены провалили спринт и лишились шансов на максимальную олимпийскую квоту в шесть человек.
Фото © ТАСС / EPA Fredrik / Sandberg
Тренерский штаб определился с составом сборной России по биатлону на мужскую эстафету, которая пройдёт в субботу, 15 января.
На первом этапе побежит Карим Халили, следом — Даниил Серохвостов. Один из лидеров сборной — Александр Логинов — отправится в гонку на третьем этапе, а завершать её будет Максим Цветков.
Добавим, что днём ранее наши биатлонисты не попали в топ-20 мужского спринта, тем самым лишив себя шансов на максимальную олимпийскую квоту в шесть человек.
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