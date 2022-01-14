Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира

Тренерский штаб определился с составом сборной России по биатлону на мужскую эстафету, которая пройдёт в субботу, 15 января.

На первом этапе побежит Карим Халили, следом — Даниил Серохвостов. Один из лидеров сборной — Александр Логинов — отправится в гонку на третьем этапе, а завершать её будет Максим Цветков.