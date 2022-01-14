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Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира

Днём ранее наши спортсмены провалили спринт и лишились шансов на максимальную олимпийскую квоту в шесть человек.

14 января, 11:37

Фото © ТАСС / EPA Fredrik / Sandberg

Тренерский штаб определился с составом сборной России по биатлону на мужскую эстафету, которая пройдёт в субботу, 15 января.

На первом этапе побежит Карим Халили, следом — Даниил Серохвостов. Один из лидеров сборной — Александр Логинов — отправится в гонку на третьем этапе, а завершать её будет Максим Цветков.

Российские биатлонисты не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Российские биатлонисты не попали в топ-20 в спринте на этапе Кубка мира в Германии

Добавим, что днём ранее наши биатлонисты не попали в топ-20 мужского спринта, тем самым лишив себя шансов на максимальную олимпийскую квоту в шесть человек.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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