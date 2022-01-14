Янукович подал новый иск к Раде о незаконности отстранения от должности президента

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал ещё один иск против Верховной рады по поводу отсутствия у неё полномочий лишать его должности президента страны, кроме как путём импичмента. Об этом сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в телеграм-канале.

"Янукович В.Ф. подал в Окружной административный суд Киева ещё один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путём импичмента", — говорится в посте.

Совгиря указала, что суд принял решение рассматривать дело в порядке упрощённого производства без вызова сторон и проведения заседания. Таким образом, решение по данному иску будет принято "практически в любой момент".

Депутат также напомнила, что Рада отстранила Януковича от должности президента страны путём принятия закона. Причём его конституционность обжаловали в КС Украины. Однако в декабре 2019 года Конституционный суд закрыл производство по этому представлению, указав, что данный спор не является правовым и "носит политический характера, а потому не подсуден суду", подчеркнула Совгиря.