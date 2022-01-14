В Москве атмосферное давление обновило рекорд 1948 года
Синоптики отмечают, что окончательное значение рекорда станет известно к концу суток.
Фото © Pixabay
В Москве 14 января побит прежний рекорд минимального атмосферного давления с 1948 года. Об этом рассказали "Метеоновости".
"В 12 часов 14 января атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 719,9 мм рт. ст. (959,5 гПа). А это значит, что побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он составлял 720,5 мм рт. ст. (960,7 гПа) и принадлежал 1948 году", — говорится в сообщении.
Синоптики ожидают, что атмосферное давление продолжит снижаться до 15 часов, и тогда окончательное значение рекорда станет известно к концу суток.
Ранее Лайф рассказал, что в Южно-Сахалинске сугробы закрыли окна первых этажей в домах. Мощный циклон с метелями и ветром обрушился на город со стороны Японского моря. Выпало более 30% месячной нормы осадков, был объявлен режим ЧС.
Комментариев: 0