Комик Слава Комиссаренко: Белорусский КГБ объявил меня в розыск © Instagram / slavakomissarenko

Комик Слава Комиссаренко сообщил, что его объявил в розыск Комитет госбезопасности Белоруссии. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Киеве.

"Знаете, как я провёл новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. Вы думаете, наверное, за что? За шутки!" — сказал стендапер на выступлении.

В "Инстаграме" Комиссаренко добавил, что ему звонили и писали сотрудники комитета, разыскивая.

"Уехал я, как оказалось, не зря, кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали эсэмэски, правда, зайти ко мне в "Инстаграм", чтобы увидеть десять афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", — написал он.