"Кинопоиск" спродюсирует новый фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

Российский видеостриминговый сервис "Кинопоиск" выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан под рабочим названием "Переводчик" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".

Со слов директора по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольги Филипук, решение стать партнёрами с STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора было принято на ранней стадии производства картины.

"Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром", — добавила она.

Такое решение было принято благодаря высокой популярности Ричи в России.

"Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей "Кинопоиска", а также он один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", — рассказала директор по контенту медиасервисов "Яндекса".

Съёмки нового экшен-триллера намечены на 24 января. Главная роль сержанта армии США, попавшего в засаду вместе с афганским переводчиком, отведена Джейку Джилленхолу.