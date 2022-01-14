"Кинопоиск" спродюсирует новый фильм Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
Актёр сыграет сержанта армии США, попавшего в засаду вместе с афганским переводчиком. Начало съёмок нового экшен-триллера намечено на 24 января.
Гай Ричи © ТАСС / Jordan Strauss / Invision / AP
Российский видеостриминговый сервис "Кинопоиск" выступит сопродюсером нового фильма Гая Ричи про Афганистан под рабочим названием "Переводчик" с Джейком Джилленхолом в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".
Со слов директора по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольги Филипук, решение стать партнёрами с STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора было принято на ранней стадии производства картины.
"Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнёрству нашей платформы с топовым мировым режиссёром", — добавила она.
Такое решение было принято благодаря высокой популярности Ричи в России.
"Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссёров пользователей "Кинопоиска", а также он один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", — рассказала директор по контенту медиасервисов "Яндекса".
Съёмки нового экшен-триллера намечены на 24 января. Главная роль сержанта армии США, попавшего в засаду вместе с афганским переводчиком, отведена Джейку Джилленхолу.
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