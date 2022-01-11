5 главных ролей Хабенского, которые прочно засели в сердцах, сделав из него звезду мирового масштаба

"Ночной дозор" и "Дневной дозор"

Кадр из фильма "Ночной дозор" © "Кинопоиск"

Едва ли найдётся российский зритель, который не смотрел те самые мистические боевики Тимура Бекмамбетова, ну или хотя бы не знает, о чём они. Картины сняты по серии книг российского писателя Сергея Лукьяненко "Дозоры", но смотрели их по всей планете. При бюджете в 4,2 млн долларов один только "Ночной дозор" в мировом прокате собрал почти 34 млн долларов. Вся слава по большому счёту досталась главному герою Антону Городецкому в исполнении Хабенского, так что можно утверждать, что фильмы открыли талант Константина широкому зрителю.

"Адмирал"

Кадр из фильма "Адмирал" © "Кинопоиск"

Фильм 2008 года с Хабенским и Елизаветой Боярской стал первым, где Константин взял на себя роль исключительного, выдающегося героя. Но далеко не последним. Оживший в его исполнении офицер военно-морского флота Александр Васильевич Колчак ещё долго будоражил умы фанаток и фанатов. Критики тоже остались довольны. Кстати, одним фильмом дело не ограничилось — уже в 2009-м вышел одноимённый сериал.

"Географ глобус пропил"

Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"

Снятый по одноимённому роману Алексея Иванова фильм "Географ глобус пропил" рассказывает о жизни биолога Виктора Служкина, который, чтобы хоть как-то заработать, идёт географом в небольшую школу в Перми. Драма с Хабенским в главной роли понравилась критикам — на "Кинопоиске" оценка 7.3, что для российского фильма чуть ли не запредельные цифры. Правда, сборы едва не провалились. При бюджете в 4 млн долларов фильм собрал всего 4,46 млн.

"Метод"

Кадр из сериала "Метод" © "Кинопоиск"

Первые эпизоды сериала "Метод" вышли на экраны в 2015 году. На главную роль гениального следователя Родиона Меглина поставили Хабенского... и не прогадали. Хоть у критиков есть много вопросов к "Методу", успех сериала отрицать сложно — его продлевали несколько лет подряд, а права на трансляцию даже купил американский стриминговый сервис Netflix.

"Ёлки"

Кадры из видео © YouTube / Bazelevs