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5 главных ролей Хабенского, которые прочно засели в сердцах, сделав из него звезду мирового масштаба

Хоть российскому кино часто прилетает за низкопробные картины и ужасную игру, есть персоны, которых любит вся страна. И 50-летний Хабенский точно среди них, подборка ниже это лишь подтверждает.

11 января, 16:10

Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"

"Ночной дозор" и "Дневной дозор"

Кадр из фильма "Ночной дозор" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Ночной дозор" © "Кинопоиск"

Едва ли найдётся российский зритель, который не смотрел те самые мистические боевики Тимура Бекмамбетова, ну или хотя бы не знает, о чём они. Картины сняты по серии книг российского писателя Сергея Лукьяненко "Дозоры", но смотрели их по всей планете. При бюджете в 4,2 млн долларов один только "Ночной дозор" в мировом прокате собрал почти 34 млн долларов. Вся слава по большому счёту досталась главному герою Антону Городецкому в исполнении Хабенского, так что можно утверждать, что фильмы открыли талант Константина широкому зрителю.

"Адмирал"

Кадр из фильма "Адмирал" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Адмирал" © "Кинопоиск"

Фильм 2008 года с Хабенским и Елизаветой Боярской стал первым, где Константин взял на себя роль исключительного, выдающегося героя. Но далеко не последним. Оживший в его исполнении офицер военно-морского флота Александр Васильевич Колчак ещё долго будоражил умы фанаток и фанатов. Критики тоже остались довольны. Кстати, одним фильмом дело не ограничилось — уже в 2009-м вышел одноимённый сериал.

"Географ глобус пропил"

Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"

Снятый по одноимённому роману Алексея Иванова фильм "Географ глобус пропил" рассказывает о жизни биолога Виктора Служкина, который, чтобы хоть как-то заработать, идёт географом в небольшую школу в Перми. Драма с Хабенским в главной роли понравилась критикам — на "Кинопоиске" оценка 7.3, что для российского фильма чуть ли не запредельные цифры. Правда, сборы едва не провалились. При бюджете в 4 млн долларов фильм собрал всего 4,46 млн.

"Метод"

Кадр из сериала "Метод" © "Кинопоиск"

Кадр из сериала "Метод" © "Кинопоиск"

Первые эпизоды сериала "Метод" вышли на экраны в 2015 году. На главную роль гениального следователя Родиона Меглина поставили Хабенского... и не прогадали. Хоть у критиков есть много вопросов к "Методу", успех сериала отрицать сложно — его продлевали несколько лет подряд, а права на трансляцию даже купил американский стриминговый сервис Netflix.

"Ёлки"

Кадры из видео © YouTube / Bazelevs

Кадры из видео © YouTube / Bazelevs

Чтобы оценить актёрский талант Хабенского, не обязательно видеть его в кадре. Константин умеет увлечь зрителя одним своим голосом. Так, в "Ёлках" он взял на себя роль рассказчика. Именно его глубокий и даже сказочный тон уже больше десяти лет дарит праздничное настроение всем зрителям новогодних комедий с Ургантом и Светлаковым. Впрочем, в "Ёлках последних" Хабенский всё-таки появляется в кадре. Всё так же в образе рассказчика — с листочком в руках и очках на глазах.

Как Константин Хабенский спасает людей от рака, но тот убивает самых близких

Как Константин Хабенский спасает людей от рака, но тот убивает самых близких

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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