5 главных ролей Хабенского, которые прочно засели в сердцах, сделав из него звезду мирового масштаба
Хоть российскому кино часто прилетает за низкопробные картины и ужасную игру, есть персоны, которых любит вся страна. И 50-летний Хабенский точно среди них, подборка ниже это лишь подтверждает.
Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"
"Ночной дозор" и "Дневной дозор"
Кадр из фильма "Ночной дозор" © "Кинопоиск"
Едва ли найдётся российский зритель, который не смотрел те самые мистические боевики Тимура Бекмамбетова, ну или хотя бы не знает, о чём они. Картины сняты по серии книг российского писателя Сергея Лукьяненко "Дозоры", но смотрели их по всей планете. При бюджете в 4,2 млн долларов один только "Ночной дозор" в мировом прокате собрал почти 34 млн долларов. Вся слава по большому счёту досталась главному герою Антону Городецкому в исполнении Хабенского, так что можно утверждать, что фильмы открыли талант Константина широкому зрителю.
"Адмирал"
Кадр из фильма "Адмирал" © "Кинопоиск"
Фильм 2008 года с Хабенским и Елизаветой Боярской стал первым, где Константин взял на себя роль исключительного, выдающегося героя. Но далеко не последним. Оживший в его исполнении офицер военно-морского флота Александр Васильевич Колчак ещё долго будоражил умы фанаток и фанатов. Критики тоже остались довольны. Кстати, одним фильмом дело не ограничилось — уже в 2009-м вышел одноимённый сериал.
"Географ глобус пропил"
Кадр из фильма "Географ глобус пропил" © "Кинопоиск"
Снятый по одноимённому роману Алексея Иванова фильм "Географ глобус пропил" рассказывает о жизни биолога Виктора Служкина, который, чтобы хоть как-то заработать, идёт географом в небольшую школу в Перми. Драма с Хабенским в главной роли понравилась критикам — на "Кинопоиске" оценка 7.3, что для российского фильма чуть ли не запредельные цифры. Правда, сборы едва не провалились. При бюджете в 4 млн долларов фильм собрал всего 4,46 млн.
"Метод"
Кадр из сериала "Метод" © "Кинопоиск"
Первые эпизоды сериала "Метод" вышли на экраны в 2015 году. На главную роль гениального следователя Родиона Меглина поставили Хабенского... и не прогадали. Хоть у критиков есть много вопросов к "Методу", успех сериала отрицать сложно — его продлевали несколько лет подряд, а права на трансляцию даже купил американский стриминговый сервис Netflix.
"Ёлки"
Кадры из видео © YouTube / Bazelevs
Чтобы оценить актёрский талант Хабенского, не обязательно видеть его в кадре. Константин умеет увлечь зрителя одним своим голосом. Так, в "Ёлках" он взял на себя роль рассказчика. Именно его глубокий и даже сказочный тон уже больше десяти лет дарит праздничное настроение всем зрителям новогодних комедий с Ургантом и Светлаковым. Впрочем, в "Ёлках последних" Хабенский всё-таки появляется в кадре. Всё так же в образе рассказчика — с листочком в руках и очках на глазах.
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