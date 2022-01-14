Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России

Для Москвы появление сил Североатлантического альянса на границе России и размещение ударных вооружений на территории Украины — красные линии. Причём западные страны знают об этом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам года.

"Мы категорически не приемлем появления прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учётом того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, и они это знают", — заявил дипломат.

Лавров указал, что даже в том случае, если Украина не станет членом НАТО, она может вступить в двусторонние договорённости с США, Великобританией и другими государствами Запада, которые устанавливают военные объекты на Азовском море.

"Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для Российской Федерации, — это ещё одна красная линия", — добавил глава МИД России.

Помимо того в настоящий момент Евросоюз занимается активным "пиаром" своих планов, связанных с военно-учебной миссией на Украине. Это, по словам Лаврова, говорит о желании ЕС "внести свой вклад в тренировку, по сути дела, антироссийских подразделений".