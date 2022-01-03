Проверь себя: 10 культовых фильмов, которые можно угадать всего по одной цитате

"С Рождеством, грязное животное, и счастливого Нового года!"

Кадры из фильма "Один дома" © "Кинопоиск"

Помните сцену из первой части "Один дома", когда Кевин использует кассету со старым фильмом, чтобы напугать доставщика пиццы, а затем и грабителей? Оказывается, этого фильма с легендарной фразой не существует! Кадры, в которых чёрно-белый герой говорит: "С Рождеством, грязное животное, и счастливого Нового года!", — были сняты специально для лучшего рождественского кино всех времён и народов.

"Я вижу мертвецов!"

Кадр из фильма "Шестое чувство" © "Кинопоиск"

Фильм "Шестое чувство" 1999 года с Брюсом Уиллисом в главной роли стал культовым и буквально прославил на весь мир режиссёра Найта Шьямалана, которого многие критики сразу же окрестили гением. А фраза маленького мальчика "Я вижу мертвецов!" спустя годы стала популярным интернет-мемом.

"Ты волшебник, Гарри!"

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" © "Кинопоиск"

В киновселенных не так много волшебников по имени Гарри, так что бьёмся об заклад: название этого фильма угадать не составило труда. Это первая часть магической серии, вышедшая в 2001 году, — "Гарри Поттер и философский камень", которая была снята по одноимённой книге Джоан Роулинг. Удачный старт в прокате и огромная популярность книжной серии позволили создать восемь фильмов по оригинальной серии и ещё два — по вселенной "Фантастических тварей".

"Дороги? Там, куда мы едем, они нам не нужны"

Кадр из фильма "Назад в будущее" © "Кинопоиск"

Любители фантастики узнают эту цитату с первого слова. Фразу выдал доктор Эммет Браун перед путешествием во времени. Конечно, это "Назад в будущее" 1985 года. Картина стала одним из китов, на которых стоит гик-культура вместе со "Звёздными войнами" и "Звёздным путём", и ни один топ научно-фантастических фильмов не обходится без неё.

"Я люблю запах напалма поутру"

Кадр из фильма "Апокалипсис сегодня" © "Кинопоиск"

"Апокалипсис сегодня" — не самый популярный фильм этой подборки, но это нисколько не умаляет его художественной ценности. К фразе "Люблю запах напалма поутру", произнесённой подполковником Килгором, за последние сорок лет отсылались в десятках фильмов и сериалах, среди которых были "Доктор Хаус", "Сверхъестественное" и многие другие. Эта фраза заняла 12-е место в рейтинге самых запоминающихся цитат по версии Американского института кинематографии.

"Вот и Джонни!"

Кадр из фильма "Сияние" © "Кинопоиск"

Эта фраза стала крылатой почти сразу после премьеры "Сияния" в 1980 году. Соцсети же подарили ей новую жизнь в виде мема. Картинка с сумасшедшим лицом Николсона и кричащей в ужасе Шелли Дювалл до сих пор появляется в пабликах самых разных тематик. И это только доказывает, как важна народная любовь. Фильм Кубрика, ставший культовым, после выхода провалился в прокате, и даже сам Стивен Кинг — автор оригинального романа — пришёл в ярость, увидев, что именитый режиссёр сотворил с его произведением.

"Примешь синюю таблетку — и сказке конец. Ты проснёшься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — войдёшь в страну чудес"

Кадр из фильма "Матрица" © "Кинопоиск"

Кажется, Алисе никто не предлагал глотать таблетки, но именно к произведению Льюиса Кэрролла и отсылались режиссёры "Матрицы" сёстры Вачовски. Вместе они смогли создать серию фильмов, которые приобрели статус легендарных и определили мышление следующих поколений, которые до сих пор считают, что застряли в матрице и вокруг них просто симуляция. Цитата про таблетки, как и "Ложки не существует", стала настолько популярной, что её знают даже те, кто не смотрел ни одного фильма серии.

"Беги, Форрест, беги!"

Кадр из фильма "Форрест Гамп" © "Кинопоиск"

Эта фраза, несмотря на свою иноземную природу, хорошо прижилась у русских зрителей наряду с родной "Пилите, Шура, пилите". За "Форреста Гампа" в 1995 году Том Хэнкс получил второй "Оскар", а сама картина прочно устроилась на шестой строчке топ-250 "Кинопоиска". Мало кто знает, что фильм Земекиса на самом деле экранизация, вот только она отошла довольно далеко от оригинала, и все, кто берёт произведение Уинстона Грума, ожидая увидеть там вдохновляющую историю, жестоко разочаровываются, наткнувшись на сатиру о современном мире.

"Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться"

Кадр из фильма "Крёстный отец" © "Кинопоиск"

Фраза стала крылатой, хотя многие даже и не подозревают, откуда она. Спасибо нужно сказать сценаристам "Крёстного отца" 1972 года. Благодаря им фильм имел просто ошеломляющий успех в кинотеатрах и получил три "Оскара" сразу — за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучший адаптированный сценарий. После этого вышли ещё два фильма в этой серии — второй обошёл своего предшественника, заработав шесть (!) "Оскаров", а вот третий их успеха повторить не смог.

"Бесконечность — не предел"

Кадр из мультфильма "История игрушек" © "Кинопоиск"