Пять женских имён, которые ждёт лишь одиночество

Редкая девушка не хочет иметь рядом с собой крепкое плечо, на которое время от времени можно опереться. Но не всем из них удаётся обустроить свою жизнь и найти того единственного. Почему-то рядом с ними мужчины не задерживаются, и эксперты разгадали, что во всём виновата энергия имени.

Вера

Девушкам с таким именем приходится по жизни нелегко, а потому они обладают сильным характером, который поможет решить любую проблему. Но рядом с такой целеустремлённой и рассудительной Верой любой мужчина будет чувствовать себя на вторых ролях, а потому быстро ретируется в поисках дамы в беде.

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Надежда

Несмотря на светлое имя, Надеждам мало что светит в личной жизни. Эти девушки твёрдо стоят на ногах и с трудом воспринимают чужое мнение. А привычка высказываться прямо не добавляет им очков в глазах окружающих. Мужчинам тяжело с обладательницами этого имени, которых ни за что не переспоришь и которые во всём разбираются сами, а потому они уходят к вариантам полегче.

Ирина

Иринам тяжело пойти против своей природы, которая нацелена на карьерный рост и активную жизнь. Основные силы эти девушки тратят на поиски хорошей работы и достижение максимальных высот, а потому найти своего единственного им очень сложно. Процесс осложняется хорошей интуицией Ирин, которая помогает в работе и легко отбраковывает неподходящие варианты среди парней.

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Людмила

У Людмил зачастую семь пятниц на неделе, а за сменой настроения и целей окружающие просто не успевают. Многие действия носительниц этого имени приводят мужчин в полное замешательство, и они живут словно на пороховой бочке. Минусом является и сильная натура Людмил, которая подавляет кавалера, стоит ему растеряться.

Александра