Пять советов по воспитанию детей, которые действительно важны и полезны
Эти лайфхаки появились благодаря горькому опыту многих родителей, и теперь лучшее, что мы можем сделать, — взять их на вооружение.
На портале Reddit есть отдельное сообщество LifeProTips, в котором состоит 20 млн пользователей, и они делятся разными дельными советами обо всём подряд: отношениях, сексе, кулинарии. Система модерации и фильтрации контента построена таким образом, что в топе оказывается только то, что действительно важно и полезно. Мы отобрали лайфхаки по воспитанию детей. Что-то подсказывает, что коллективная мудрость могла бы спасти миллионы родителей от старости в одиночестве.
Не жестите!
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"Строгие родители могут превратить своих чад в более искусных лжецов. Дети, которые боятся говорить правду, учатся обманывать, чтобы избежать неприятностей. Установите разумные правила и требования для своего ребёнка, поощряйте позитивное поведение и относитесь к их ошибкам как к шансу для обучения", — sheepameepa.
Водите в кафе с детства
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"Родители маленьких детей, время от времени водите своих детей на завтрак в кафешки (уже после того, как история с ковидом закончится). Обычно меню на завтрак подходит для детишек, заказы приносят быстро, и стоит это дёшево. Это отличный способ научить маленьких детей, как вести себя в подобных заведениях, где нужно сидеть и не мешать другим посетителям", — aeraen.
Принимайте помощь
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"Если вы что-то делаете и маленький ребёнок предлагает вам помочь, не говорите "нет" или "ты ещё слишком мал". Найдите малышу работу, даже если на самом деле это вам совсем не нужно, а потом поблагодарите его за труд. Это повышает самооценку, развивает внимательность, навыки работы в команде и умение благодарить", — TerminusBest.
Шутки в сторону
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"Если вы шутите над своим ребёнком и он начинает сильно расстраиваться, прекращайте тут же. Говорю это как член семьи, в которой считали, что доводить ребёнка до слёз — это "прикольно". Если вы видите, что ребёнок расстроился из-за ваших приколов, и продолжили, знайте, что малыш будет ещё долго чувствовать себя уязвимым и подавленным. А то, что вы не способны поддержать его, он будет помнить ещё очень долго", — nymphili.
Больше читайте
"Если вы хотите, чтобы ребёнок был умнее, научите его читать как можно раньше и привейте ему любовь к книгам. Потому что, как только он научится читать, он сможет учиться сам. И это будет преимуществом перед его сверстниками, у которых нет таких же способностей. Только перед этим убедитесь сами, что вы сами читаете, иначе убедить детей сесть за книгу будет очень трудно", — Moonripple616.
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