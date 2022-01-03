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Пять советов по воспитанию детей, которые действительно важны и полезны

Эти лайфхаки появились благодаря горькому опыту многих родителей, и теперь лучшее, что мы можем сделать, — взять их на вооружение.

3 января, 08:45

Фото © Unsplash / Adam Winger

На портале Reddit есть отдельное сообщество LifeProTips, в котором состоит 20 млн пользователей, и они делятся разными дельными советами обо всём подряд: отношениях, сексе, кулинарии. Система модерации и фильтрации контента построена таким образом, что в топе оказывается только то, что действительно важно и полезно. Мы отобрали лайфхаки по воспитанию детей. Что-то подсказывает, что коллективная мудрость могла бы спасти миллионы родителей от старости в одиночестве.

Не жестите!

Фото © Unsplash / Sai De Silva

Фото © Unsplash / Sai De Silva

"Строгие родители могут превратить своих чад в более искусных лжецов. Дети, которые боятся говорить правду, учатся обманывать, чтобы избежать неприятностей. Установите разумные правила и требования для своего ребёнка, поощряйте позитивное поведение и относитесь к их ошибкам как к шансу для обучения", sheepameepa.

Водите в кафе с детства

Фото © Unsplash / Rendy Novantino

Фото © Unsplash / Rendy Novantino

"Родители маленьких детей, время от времени водите своих детей на завтрак в кафешки (уже после того, как история с ковидом закончится). Обычно меню на завтрак подходит для детишек, заказы приносят быстро, и стоит это дёшево. Это отличный способ научить маленьких детей, как вести себя в подобных заведениях, где нужно сидеть и не мешать другим посетителям", aeraen.

Принимайте помощь

Фото © Unsplash / Sebastián León Prado

Фото © Unsplash / Sebastián León Prado

"Если вы что-то делаете и маленький ребёнок предлагает вам помочь, не говорите "нет" или "ты ещё слишком мал". Найдите малышу работу, даже если на самом деле это вам совсем не нужно, а потом поблагодарите его за труд. Это повышает самооценку, развивает внимательность, навыки работы в команде и умение благодарить", TerminusBest.

Шутки в сторону

Фото © Unsplash / Xavier Mouton Photographie

Фото © Unsplash / Xavier Mouton Photographie

"Если вы шутите над своим ребёнком и он начинает сильно расстраиваться, прекращайте тут же. Говорю это как член семьи, в которой считали, что доводить ребёнка до слёз — это "прикольно". Если вы видите, что ребёнок расстроился из-за ваших приколов, и продолжили, знайте, что малыш будет ещё долго чувствовать себя уязвимым и подавленным. А то, что вы не способны поддержать его, он будет помнить ещё очень долго", nymphili.

Больше читайте

Фото © Unsplash / Adam Winger

Фото © Unsplash / Adam Winger

"Если вы хотите, чтобы ребёнок был умнее, научите его читать как можно раньше и привейте ему любовь к книгам. Потому что, как только он научится читать, он сможет учиться сам. И это будет преимуществом перед его сверстниками, у которых нет таких же способностей. Только перед этим убедитесь сами, что вы сами читаете, иначе убедить детей сесть за книгу будет очень трудно", Moonripple616.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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