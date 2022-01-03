Истории пяти фотографий, которые без фотошопа наводят жуть

Лесные пожары в Орегоне

Фото © Reddit / RavenRosie

Глядя на этот кадр, можно подумать, что на него просто наложили красный фотофильтр. Но, удивительно, это не фотошоп. Впечатляющий кадр сделал водитель службы доставки RavenRosie из городка Саблимити во время лесных пожаров в штате Орегон. Даже в таких условиях мужчине приходилось продолжать развозить заказы напуганным жителям.

Детская площадка

Фото © Reddit / Annoyniket

В начале этого года пользователь "Реддита" Annoyniket путешествовал по развивающимся странам. Не обошёл стороной и север Индии. Въезжая в страну, он представлял, как увидит что-то похожее на красочные болливудские фильмы. Вот только его планы совсем не оправдались. Поселение, в котором остановился мужчина, накрыло сильным туманом. Местным не привыкать — детишки продолжали бегать по площадке, пугая иностранца, ведь он слышал только их голоса, смех и звуки шагов.

Дюна

Фото © Reddit / James_Sunder11

На первый взгляд может показаться, что кадр просто произведение какого-нибудь фотохудожника. Должно быть, кто-то даже рассмотрел в песках скрытый смысл. На деле же всё проще и... намного более жутко. Скорее всего, на фото так называемые ползучие плотоядные пески Туле. Спасаясь от жары, эти клещеподобные существа как бы перетекают в дома, под тень. Если дома кто-то живёт, они их, конечно, тут же выметут, а вот у заброшенных строений появляется новый "хозяин".

Холодные книги

Фото © Reddit / pooshins

Большинство людей, смотрящих на эту фотографию, испытывают необъяснимое чувство тревоги. Что-то на этом кадре не так. А ведь это самая "обычная" библиотека. Публичную библиотеку Кармель Клей, Индиана, разместили... в бывшем супермаркете. Теперь книжки стоят в отключенных холодильниках, а каждый новый читатель хватается за телефон, чтобы запечатлеть пугающие виды.

Демоническая ярмарка

Фото © Reddit / docju