Как сложились судьбы советских топ-моделей
Когда-то у нас были свои Кейт Мосс, Белла Хадид и Кендалл Дженнер, которые кружили голову зрителям международных показов мод, и вот что с ними случилось.
Фото © "Кинопоиск" / pinimg.com
Манекенщицы в СССР официально появились в 1944 году, когда в Москве открылся Дом моделей. Новой профессией овладевали актрисы и балерины, а дефиле проходили в ГУМе и на ВДНХ. Вот как выглядели и жили самые известные советские модели.
Регина Збарская
Регина Збарская. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / Albina Shakirovana
Её внешностью восхищался Пьер Карден, а в иностранной прессе её называли советской Софи Лорен. Регину Збарскую заметили на пробах к фильму Сергея Бондарчука "Война и мир", и уже в 1961 году она участвовала в первом заграничном дефиле. Ей приписывают многочисленные романтические отношения с сотрудниками КГБ и иностранными журналистами. В 1967 году Збарская сделала аборт, подсела на транквилизаторы и попала в психушку. Тем не менее она до 45 лет участвовала в показах Вячеслава Зайцева и трудилась натурщицей в Суриковском институте. Однако в 1987 году модель с третьей попытки покончила с собой, и никто до сих пор не знает, где она похоронена.
Леокадия Миронова
Леокадия Миронова. Кадры из видео © YouTube / TV Center
В 1962 году Леокадия Миронова на подмосковной швейной фабрике познакомилась с молодым модельером Вячеславом Зайцевым. Уже через несколько дней она впервые вышла на подиум, а в 1966 году стала героиней американского документального фильма "Три звезды Советского Союза" наряду с легкоатлетом Валерием Брумелем и балериной Майей Плисецкой. Поклонники ласково называли Миронову Лёкой и не без гордости за страну отмечали её внешнее сходство с британской кинозвездой Одри Хепбёрн. Манекенщица всю жизнь проработала с Зайцевым и участвовала в его показах даже в 70-летнем возрасте.
Галина Миловская
Галина Миловская. Кадры из видео © YouTube / Центральное телевидение
За правый снимок, сделанный на Красной площади в 1969 году, фотомодель Галину Миловскую лишили права выезжать за границу и сниматься у иностранных фотографов. Кадры скандальной фотосессии были опубликованы в американском Vogue, который наряду с другими модными журналами прозвал Миловскую русской Твигги за внешнее сходство с британской моделью. Левый снимок из итальянского журнала L’Espresso поставил крест на карьере Галины в качестве одной из манекенщиц СССР. Это был первый пример боди-арта в исполнении советских моделей, но настоящая проблема заключалась в другом: под снимком разместили запрещённую поэму Александра Твардовского "Над прахом Сталина". В 1974 году Миловская уехала во Францию и занялась режиссурой.
Татьяна Чапыгина
Татьяна Чапыгина. Фото © pinimg.com / fishki.net
Татьяна Чапыгина пришла с подругой на кастинг в Дом моделей после смены на санэпидемстанции. Вячеслав Зайцев сразу обратил на неё внимание и пригласил к участию в показах. Они проходили не только в Германии, США, Мексике и Японии, но и на советских заводах и фабриках, где модели часто демонстрировали одежду для простых рабочих. В 1980-х годах Чапыгину отобрали для громкого международного проекта "Женщины мира", в рамках которого она фотографировалась на Красной площади в национальных костюмах. Жители СССР знали Чапыгину по снимкам в популярных журналах "Работница", "Крестьянка" и "Мода". В 37 лет она покинула подиум, но иногда дефилирует на московских Неделях моды.
Мила Романовская
Мила Романовская. Фото © Instagram / fakty_i_sobytiya
Мила Романовская впервые вышла на подиум по воле случая: заболевшая сокурсница по техникуму попросила подменить её на показе в ленинградском Доме моделей. Спустя какое-то время она уже занимала вторую строчку в негласном рейтинге самых востребованных манекенщиц СССР после Регины Збарской. В 1967 году Романовская удостоилась титула "Мисс Россия", затем произвела фурор на международной выставке в Монреале. Снимки Снегурочки, как прозвали её на Западе, публиковались в журналах Life и Look, а среди брендов, с которыми она работала, были Dior, Givenchy и Pierre Cardin. Вместе со вторым мужем, художником Юрием Куперманом, Романовская эмигрировала сначала в Австрию, а потом в Израиль. Но сейчас она живёт в Великобритании со своим третьим по счёту супругом, американским предпринимателем Дагласом Эдвардсом.
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