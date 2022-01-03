Как сложились судьбы советских топ-моделей

Манекенщицы в СССР официально появились в 1944 году, когда в Москве открылся Дом моделей. Новой профессией овладевали актрисы и балерины, а дефиле проходили в ГУМе и на ВДНХ. Вот как выглядели и жили самые известные советские модели.

Регина Збарская

Регина Збарская. Фото © "Кинопоиск", кадр из видео © YouTube / Albina Shakirovana

Её внешностью восхищался Пьер Карден, а в иностранной прессе её называли советской Софи Лорен. Регину Збарскую заметили на пробах к фильму Сергея Бондарчука "Война и мир", и уже в 1961 году она участвовала в первом заграничном дефиле. Ей приписывают многочисленные романтические отношения с сотрудниками КГБ и иностранными журналистами. В 1967 году Збарская сделала аборт, подсела на транквилизаторы и попала в психушку. Тем не менее она до 45 лет участвовала в показах Вячеслава Зайцева и трудилась натурщицей в Суриковском институте. Однако в 1987 году модель с третьей попытки покончила с собой, и никто до сих пор не знает, где она похоронена.

Леокадия Миронова

Леокадия Миронова. Кадры из видео © YouTube / TV Center

В 1962 году Леокадия Миронова на подмосковной швейной фабрике познакомилась с молодым модельером Вячеславом Зайцевым. Уже через несколько дней она впервые вышла на подиум, а в 1966 году стала героиней американского документального фильма "Три звезды Советского Союза" наряду с легкоатлетом Валерием Брумелем и балериной Майей Плисецкой. Поклонники ласково называли Миронову Лёкой и не без гордости за страну отмечали её внешнее сходство с британской кинозвездой Одри Хепбёрн. Манекенщица всю жизнь проработала с Зайцевым и участвовала в его показах даже в 70-летнем возрасте.

Галина Миловская

Галина Миловская. Кадры из видео © YouTube / Центральное телевидение

За правый снимок, сделанный на Красной площади в 1969 году, фотомодель Галину Миловскую лишили права выезжать за границу и сниматься у иностранных фотографов. Кадры скандальной фотосессии были опубликованы в американском Vogue, который наряду с другими модными журналами прозвал Миловскую русской Твигги за внешнее сходство с британской моделью. Левый снимок из итальянского журнала L’Espresso поставил крест на карьере Галины в качестве одной из манекенщиц СССР. Это был первый пример боди-арта в исполнении советских моделей, но настоящая проблема заключалась в другом: под снимком разместили запрещённую поэму Александра Твардовского "Над прахом Сталина". В 1974 году Миловская уехала во Францию и занялась режиссурой.

Татьяна Чапыгина

Татьяна Чапыгина. Фото © pinimg.com / fishki.net

Татьяна Чапыгина пришла с подругой на кастинг в Дом моделей после смены на санэпидемстанции. Вячеслав Зайцев сразу обратил на неё внимание и пригласил к участию в показах. Они проходили не только в Германии, США, Мексике и Японии, но и на советских заводах и фабриках, где модели часто демонстрировали одежду для простых рабочих. В 1980-х годах Чапыгину отобрали для громкого международного проекта "Женщины мира", в рамках которого она фотографировалась на Красной площади в национальных костюмах. Жители СССР знали Чапыгину по снимкам в популярных журналах "Работница", "Крестьянка" и "Мода". В 37 лет она покинула подиум, но иногда дефилирует на московских Неделях моды.

Мила Романовская

Мила Романовская. Фото © Instagram / fakty_i_sobytiya