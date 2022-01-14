Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
Ранее эту должность занимал Евгений Лукьянов, назначенный 25 марта 2021 года. А Грызлов прежде работал полномочным представителем России в Контактной группе по Украине.
Президент Владимир Путин с председателем высшего совета партии "Единая Россия" Борисом Грызловым. Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом Российской Федерации в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в документе.
О том, что Грызлов может стать новым послом РФ в Белоруссии, сообщалось ещё в декабре 2021 года. Его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. До сегодняшнего дня пост посла занимал Евгений Лукьянов. Он был назначен 25 марта прошлого года. А его предшественника — Дмитрия Мезенцева — Владимир Путин освободил от должности ещё 19 марта, после чего президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства.
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Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича). Кандидат политических наук (2001). С 1973 по 1977 год работал в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи.
Политическую карьеру начал в 1999 году, возглавив петербургское региональное отделение движения "Единство", от которого позже был избран депутатом Государственной думы третьего созыва. С марта 2001 по декабрь 2003 года возглавлял МВД России, в 2002-м был избран председателем высшего совета политической партии "Единая Россия", а с апреля 2008 года — председателем высшего совета единороссов. Грызлов избирался депутатом Государственной думы четвёртого и пятого созыва, являлся председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также был председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. А 26 декабря 2015 года президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова полномочным представителем в Контактной группе по Украине.
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