Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича (ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича). Кандидат политических наук (2001). С 1973 по 1977 год работал в научно-производственном объединении имени Коминтерна (ВНИИ радиостроения), участвовал в разработке космических систем связи.

Политическую карьеру начал в 1999 году, возглавив петербургское региональное отделение движения "Единство", от которого позже был избран депутатом Государственной думы третьего созыва. С марта 2001 по декабрь 2003 года возглавлял МВД России, в 2002-м был избран председателем высшего совета политической партии "Единая Россия", а с апреля 2008 года — председателем высшего совета единороссов. Грызлов избирался депутатом Государственной думы четвёртого и пятого созыва, являлся председателем Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также был председателем Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. А 26 декабря 2015 года президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова полномочным представителем в Контактной группе по Украине.