В Ижевске мошенницы обчищали пенсионерок под предлогом "денежной реформы"

В Ижевске задержали двух женщин, подозреваемых в хищении сбережений пенсионерок под видом социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, 33-летняя жительница Свердловской области со своей 24-летней напарницей из Нижегородской области приходили в квартиры к пожилым жителям Ижевска под видом соцработников, сотрудников Пенсионного фонда или банка.

Мошенницы рассказывали пенсионерам о проведении "денежной реформы" и просили передать им "старые" деньги, обещая взамен принести "новые".

"Полицейскими установлена причастность задержанных к совершению в декабре 2021 года двух мошенничеств и кражи у жительниц города Ижевска 1937, 1940, 1941 года рождения. В общей сложности злоумышленницы похитили у пожилых женщин более 470 000 рублей", — отмечается в релизе.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража". Уточняется, что подозреваемые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.