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В Ижевске мошенницы обчищали пенсионерок под предлогом "денежной реформы"

Как уточнили в региональном МВД, в общей сложности злоумышленницы похитили у пожилых женщин более 470 тысяч рублей.

14 января, 12:57
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

В Ижевске задержали двух женщин, подозреваемых в хищении сбережений пенсионерок под видом социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, 33-летняя жительница Свердловской области со своей 24-летней напарницей из Нижегородской области приходили в квартиры к пожилым жителям Ижевска под видом соцработников, сотрудников Пенсионного фонда или банка.

Мошенницы рассказывали пенсионерам о проведении "денежной реформы" и просили передать им "старые" деньги, обещая взамен принести "новые".

"Полицейскими установлена причастность задержанных к совершению в декабре 2021 года двух мошенничеств и кражи у жительниц города Ижевска 1937, 1940, 1941 года рождения. В общей сложности злоумышленницы похитили у пожилых женщин более 470 000 рублей", — отмечается в релизе.

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Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража". Уточняется, что подозреваемые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

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Ранее в МВД сообщили, что телефонные мошенники начали прикрываться голосовыми роботами. Жертвой новой схемы уже стала 32-летняя москвичка. Она взяла в кредит 2,1 млн рублей и перевела деньги злоумышленникам.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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