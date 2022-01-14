Мурашко сообщил, что 15% случаев заражения ковидом в России приходится на детей

Порядка 15% случаев инфицирования коронавирусом в России приходится на детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Особое внимание вызывают дети периода новорождённости до четырёх лет. Поэтому вакцинированная мама, кормящая мама, она тем самым передаёт уже защитные силы, антитела проходят через грудное молоко, и тем самым ребёнок становится также защищённым, и близкий контакт матери и ребёнка становится более безопасным", — сказал министр журналистам.