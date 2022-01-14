Мурашко сообщил, что 15% случаев заражения ковидом в России приходится на детей
Особое внимание вызывают новорождённые, отметил министр. По его словам, вакцинация женщин обеспечивает защиту и их будущим чадам, поскольку иммунитет передаётся через грудное вскармливание.
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Порядка 15% случаев инфицирования коронавирусом в России приходится на детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Особое внимание вызывают дети периода новорождённости до четырёх лет. Поэтому вакцинированная мама, кормящая мама, она тем самым передаёт уже защитные силы, антитела проходят через грудное молоко, и тем самым ребёнок становится также защищённым, и близкий контакт матери и ребёнка становится более безопасным", — сказал министр журналистам.
Ранее иммунолог Владимир Болибок отметил, что новый штамм ковида "омикрон" стал в большей степени поражать детей. Это опасная тенденция, так как понадобятся высокие мощности именно детской системы здравоохранения. Самая главная задача сейчас — не допустить роста детской смертности, подчеркнул специалист.
Как уже сообщал Лайф, в России ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство в ближайшие дни должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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