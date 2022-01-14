Голикова: Координационный совет 18 января обсудит новые меры борьбы с "омикроном"
Оперативный штаб следит за развитием ситуации с этой разновидностью вируса в других странах и за тем, какие меры там принимаются, уточнила вице-премьер.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Kremlin.ru
Проект новых мер борьбы с омикрон-штаммом ковида будет обсуждаться координационным советом при Правительстве РФ во вторник, 18 января. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсуждён на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом", — сказала она на брифинге.
Обсуждение будет проходить с премьером Михаилом Мишустиным, председательствующим в координационном совете, а также с участием глав регионов. Решения будут доложены президенту страны Владимиру Путину, уточнила Голикова. Оперативный штаб следит за развитием ситуации с омикрон-штаммом в других странах и за тем, какие меры там принимаются, заметила вице-премьер, уточнив, что кабмин берёт лучшие практики и формирует перечень дополнительных мероприятий к тому плану, что был доложен главе государства в декабре 2021-го.
Ранее Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России выросла больше чем на 20% за пять дней. Число заболевших растёт в 37 регионах страны, а превышение среднероссийского уровня заболеваемости ковидом фиксируется в 21 субъекте. Кроме того, выявлены уже 783 случая заражения "омикроном".
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