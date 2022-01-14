Голикова: Координационный совет 18 января обсудит новые меры борьбы с "омикроном"

"Сегодня мы обсудили на заседании оперативного штаба предложения регионов и предполагаем также, что во вторник сформированный документ или проект документа будет обсуждён на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом", — сказала она на брифинге.

Обсуждение будет проходить с премьером Михаилом Мишустиным, председательствующим в координационном совете, а также с участием глав регионов. Решения будут доложены президенту страны Владимиру Путину, уточнила Голикова. Оперативный штаб следит за развитием ситуации с омикрон-штаммом в других странах и за тем, какие меры там принимаются, заметила вице-премьер, уточнив, что кабмин берёт лучшие практики и формирует перечень дополнительных мероприятий к тому плану, что был доложен главе государства в декабре 2021-го.