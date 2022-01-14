Голикова: В России выявили 783 случая заражения "омикроном"

В России зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом ковида. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения ["омикроном"]", — сказала она на брифинге.

На Москву, уточнила вице-премьер, приходится 53% заражений, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила Татьяна Голикова.