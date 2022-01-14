Голикова: В России выявили 783 случая заражения "омикроном"
53% из них зарегистрированы в Москве, которая традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила вице-премьер.
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В России зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом ковида. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения ["омикроном"]", — сказала она на брифинге.
На Москву, уточнила вице-премьер, приходится 53% заражений, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила Татьяна Голикова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ожидает роста суточной заболеваемости коронавирусом в столице до семи тысяч 15 января. Лабораторные данные подтверждают, что "омикрон" начинает доминировать над другими штаммами в столице, отметил он.
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