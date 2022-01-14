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Голикова: В России выявили 783 случая заражения "омикроном"

53% из них зарегистрированы в Москве, которая традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила вице-премьер.

14 января, 15:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России зарегистрировано 783 случая заражения омикрон-штаммом ковида. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас мы уже можем сказать, что по состоянию на вчерашний день на территории РФ зарегистрировано 783 случая заражения ["омикроном"]", — сказала она на брифинге.

На Москву, уточнила вице-премьер, приходится 53% заражений, столичный регион традиционно принимает на себя первый удар как крупный транспортный узел, заметила Татьяна Голикова.

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 14.01.2022, самые свежие новости

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ожидает роста суточной заболеваемости коронавирусом в столице до семи тысяч 15 января. Лабораторные данные подтверждают, что "омикрон" начинает доминировать над другими штаммами в столице, отметил он.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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