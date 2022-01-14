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Депутат Огуль опроверг сообщения о возможном введении платной вакцинации от ковида

Парламентарий подчеркнул, что вопрос взимания платы за прививки от коронавирусной инфекции даже не рассматривается.

14 января, 15:07

© Pexels

Вакцинация от коронавируса должна оставаться бесплатной, заявил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Так в беседе с "Газетой.ru" он прокомментировал слова депутата Максима Иванова, который сообщил о якобы планах правительства сделать прививки платными.

"У нас этот вопрос не рассматривается. Вакцина должна быть бесплатной и безопасной. Это самое важное", — сказал Огуль.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не планируют отменять бесплатную вакцинацию от ковида. А главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина объяснила необходимость ревакцинации спустя полгода после прививки. Она напомнила, что вакцинация — единственный способ специфической профилактики любой инфекции, в частности и коронавирусной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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