Депутат Огуль опроверг сообщения о возможном введении платной вакцинации от ковида

Вакцинация от коронавируса должна оставаться бесплатной, заявил первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Так в беседе с "Газетой.ru" он прокомментировал слова депутата Максима Иванова, который сообщил о якобы планах правительства сделать прививки платными.