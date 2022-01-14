Россиянка располнела до 300 кг и не может вылететь на операцию по снижению веса
Врачи из Петербурга пообещали помочь, но сейчас жительнице Калининграда нужно похудеть минимум на 100 кг. Ксения признаётся — жир столь плотный, что кожу она попросту не чувствует.
300-килограммовая женщина из Калининграда © Mash
300-килограммовая жительница Калининграда © Mash
300-килограммовая женщина из Калининграда не может вылететь на операцию по снижению веса в Санкт-Петербург из-за необходимости сбросить ещё 100 кг, сообщает Mash.
Проблемы с лишним весом у 30-летней Ксении начались после воспаления лёгких в возрасте шести лет. К 22 годам она весила уже 125 кг. Сейчас её вес колеблется на отметке около 300 кг. С лета 2020-го Ксения не выходит из дома из-за страха, что в ветхом здании обрушится лестница. В том же году в Минздраве пообещали женщине сделать операцию по квоте, но требовалось дождаться очереди у единственного специалиста на весь Калининград. Зимой 2021-го тот самый врач погиб в горах КБР.
"Я думала, мне тогда помогут, в больнице полежала, я думала, операция будет. Мне отказали, и я потеряла надежду. И потом всё... думаю, ладно, буду умирать", — вспоминает Ксения.
Сейчас женщине пообещали помочь в Санкт-Петербурге, однако за её счёт. Но с таким весом добраться туда невозможно. Несмотря на все трудности, Ксения старается не унывать, не прекращает попытки вернуться к нормальному образу жизни. В этом ей помогает 14-летняя дочь Варя, которая следит за питанием мамы, агитирует за любые физические нагрузки и помогает по дому.
"Я всё перепробовала. Меньше калорийность, естественно, на весах, взяла себе весы пищевые, взвешивала пищу. Это всё срывами возвращается, потому что пищевое поведение нарушено", — сокрушается Ксения.
Ранее эксперт Статут назвал три главных правила для желающих похудеть после новогоднего застолья. Даже если вы позволили себе гастрономические излишества, не стоит себя за это винить, иначе может возникнуть не менее вредный для организма стресс.
Комментариев: 0