Россиянка располнела до 300 кг и не может вылететь на операцию по снижению веса

300-килограммовая жительница Калининграда © Mash

300-килограммовая женщина из Калининграда не может вылететь на операцию по снижению веса в Санкт-Петербург из-за необходимости сбросить ещё 100 кг, сообщает Mash.

Проблемы с лишним весом у 30-летней Ксении начались после воспаления лёгких в возрасте шести лет. К 22 годам она весила уже 125 кг. Сейчас её вес колеблется на отметке около 300 кг. С лета 2020-го Ксения не выходит из дома из-за страха, что в ветхом здании обрушится лестница. В том же году в Минздраве пообещали женщине сделать операцию по квоте, но требовалось дождаться очереди у единственного специалиста на весь Калининград. Зимой 2021-го тот самый врач погиб в горах КБР.

"Я думала, мне тогда помогут, в больнице полежала, я думала, операция будет. Мне отказали, и я потеряла надежду. И потом всё... думаю, ладно, буду умирать", — вспоминает Ксения.

Сейчас женщине пообещали помочь в Санкт-Петербурге, однако за её счёт. Но с таким весом добраться туда невозможно. Несмотря на все трудности, Ксения старается не унывать, не прекращает попытки вернуться к нормальному образу жизни. В этом ей помогает 14-летняя дочь Варя, которая следит за питанием мамы, агитирует за любые физические нагрузки и помогает по дому.

"Я всё перепробовала. Меньше калорийность, естественно, на весах, взяла себе весы пищевые, взвешивала пищу. Это всё срывами возвращается, потому что пищевое поведение нарушено", — сокрушается Ксения.