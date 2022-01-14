В Тверской области собака насмерть загрызла шестилетнего ребёнка
Предварительно, мать малыша занимается разведением четвероногих. Трагедия случилась сегодня, 14 января.
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В Тверской области шестилетнего ребёнка насмерть загрызла собака, трагедия произошла в Калининском районе региона. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокурором Тверской области дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка в результате нападения собаки. По предварительным данным, мать ребёнка занимается разведением собак", — говорится в релизе.
По информации ТАСС, инцидент произошёл сегодня днём, 14 января. Все подробности уточняются.
Ранее Лайф сообщал, что москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал ночью попить воды и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Всё закончилось тем, что питомец вцепился ребёнку в щёку.
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