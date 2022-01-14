В Тверской области собака насмерть загрызла шестилетнего ребёнка

"Прокурором Тверской области дано поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка в результате нападения собаки. По предварительным данным, мать ребёнка занимается разведением собак", — говорится в релизе.

Ранее Лайф сообщал, что москвич избил и выкинул на улицу собаку, укусившую его сына за лицо. Восьмилетний мальчик рассказал родителям, что встал ночью попить воды и заодно решил погладить своего любимца — акита-ину по кличке Хантер. Всё закончилось тем, что питомец вцепился ребёнку в щёку.