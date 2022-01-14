Кардиолог Молчанова объяснила, как пережить рекордно низкое атмосферное давление

Главный совет при возникших из-за низкого атмосферного давления недомоганиях — не поддаваться панике и отдохнуть. Об этом Лайфу рассказала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Научно-медицинского центра профилактической медицины Ольга Молчанова.

Сегодня в Москве зафиксировали рекордно низкое с 1948 года атмосферное давление. Люди, реагирующие на его перепады, могут испытывать слабость, повышенную утомляемость и головокружение, рассказывает Молчанова. Таким гражданам она советует по возможности сократить рабочий день и поскорее отправиться домой.

"Хуже всего, конечно, гипертоникам и гипотоникам, у кого нарушается естественный уровень артериального давления, характерный для здорового человека. У гипотоников снижается и снижается ещё больше, как показывают обследования, а у гипертоников может даже и повыситься давление или снизиться так, что они испытывают неудобства, потому что привыкли к чуть повышенному, чем в норме, давлению", — добавила врач.

Дома нужно померить давление, советует Молчанова. Если оно ниже, чем обычно, можно принять горячий душ, но не следует стоять под водой слишком долго, а также выпить горячего чаю. После необходимо прилечь, заняв такую позицию, чтобы ноги были немного подняты, например, подложив под них подушку. Это расслабит и успокоит, заверяет врач-кардиолог.

"В период таких недомоганий из-за плохого самочувствия привязывается страх: а вдруг я заболею? Мне никто не сможет помочь и так далее. Такие страхи преследуют при не очень хорошем самочувствии. Поэтому главное, я бы посоветовала, — отдохнуть", — заключила Молчанова.