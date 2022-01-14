Победители первого конкурса президентских грантов 2022 года получат 4,35 миллиарда рублей

Победителям первого конкурса президентских грантов 2022 года среди НКО выделят из бюджета 4,35 миллиарда рублей. По итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества сообщалось, что гранты получат 1942 некоммерческие организации.

Кроме того, софинансирование проектов составит 3 миллиарда 288 миллионов рублей. Замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко напомнил, что за пять лет существования Фонда президентских инициатив из бюджета на поддержку социально ориентированных НКО было выделено 47 миллиардов рублей, с софинансированием — более 83 миллиардов.

На получение грантов претендовали 10 484 проекта, 10 004 из них были допущены до независимой экспертизы. Победителями стали инициативы, набравшие необходимое количество баллов. С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов. Проекты, получившие поддержку, смогут стартовать с 1 февраля.