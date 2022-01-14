На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Борису Грачевскому

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому. На церемонии присутствовала вдова режиссёра, а также другие его близкие и знакомые.



На мраморном монументе изображён автограф Грачевского, а также его высказывание: "Ходить по солнечной стороне жизни...". Помимо этого, на камне выгравированы кинокамеры и название культового киножурнала. Идея памятника принадлежит вдове режиссёра Екатерине Белоцерковской.

"Мне помогал замечательный человек, которому я безумно благодарна. Он выступил меценатом, воплотил идею. Взял на себя все расходы", — цитирует ТАСС Белоцерковскую.

Напомним, Грачевский умер 14 января 2021 года из-за последствий коронавирусной инфекции. Создателю "Ералаша" был 71 год.