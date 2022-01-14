На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Борису Грачевскому
Знаменитый кинорежиссёр ушёл из жизни год назад от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 71 год.
Памятник Борису Грачевскому © Instagram / anna_grachevskaya
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому. На церемонии присутствовала вдова режиссёра, а также другие его близкие и знакомые.
На мраморном монументе изображён автограф Грачевского, а также его высказывание: "Ходить по солнечной стороне жизни...". Помимо этого, на камне выгравированы кинокамеры и название культового киножурнала. Идея памятника принадлежит вдове режиссёра Екатерине Белоцерковской.
"Мне помогал замечательный человек, которому я безумно благодарна. Он выступил меценатом, воплотил идею. Взял на себя все расходы", — цитирует ТАСС Белоцерковскую.
Напомним, Грачевский умер 14 января 2021 года из-за последствий коронавирусной инфекции. Создателю "Ералаша" был 71 год.
Борис Юрьевич прошёл путь от токаря на заводе до создателя самого любимого зрителями детского киножурнала. Советский и российский сценарист и режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель многих кинематографических и государственных наград, в числе которых премия Правительства России, ордена Дружбы и Почёта. Подробнее о биографии Грачевского читайте на сайте uznayvse.ru.
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