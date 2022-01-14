Депутат Романов: Гибель россиянки в беспорядках в Казахстане — доказательство работы банды

Гибель многодетной россиянки во время беспорядков в Казахстане доказывает, что в республике орудовали банды террористов, которые хотели устроить переворот. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Михаил Романов.

"Убивались сотрудники правоохранительных органов, и тот факт, что наша гражданка была зверски убита, это лишний раз всё это доказывает. Слава Богу, президент Казахстана вовремя обратился в ОДКБ и были приглашены миротворцы как раз для обеспечения безопасности стратегических объектов, а местным правоохранительным органам провести контртеррористические операции", — отметил парламентарий.

Романов также подчеркнул важность того, чтобы преступники были установлены и понесли наказание по всей строгости закона. Он добавил, что это "террористы, которые убивали ни в чём не повинных людей, нападали на ключевые объекты, воровали оружие, используемое в том числе для борьбы с мирными жителями республики".