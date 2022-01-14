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Кравцов рассказал об отсутствии планов по ужесточению антиковидных мер в школах

Как указал министр, после зимних каникул большая часть учебных заведений работает в очном режиме.

14 января, 13:52
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Большинство российских школ продолжают работать в очном режиме после зимних каникул, в 12% учебных заведений каникулы продлили до 17 января. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях Гайдаровского форума.

"Школы вышли в очный режим после зимних каникул, на сегодняшний день всего 12% школ, где были продлены каникулы. С понедельника эти школы также выйдут в очный режим работы", — заявил Кравцов.

Он также добавил, что вводить более жёсткие антиковидные меры в школах на фоне распространения коронавируса пока не планируется.

"Те меры, которые сейчас утверждены Роспотребнадзором, действуют, пока о каких-то дополнительных мерах речь не идёт", — сообщил Кравцов.

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о формате обучения школьников после каникул

Глава Минпросвещения Кравцов рассказал о формате обучения школьников после каникул

Ранее в Минпросвещения заявили, что решение о сроках каникул в школах принимают регионы. В ведомстве подчеркнули, что длительность отдыха учеников зависит от эпидемиологической ситуации на местах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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