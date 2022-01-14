Кравцов рассказал об отсутствии планов по ужесточению антиковидных мер в школах
Как указал министр, после зимних каникул большая часть учебных заведений работает в очном режиме.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Большинство российских школ продолжают работать в очном режиме после зимних каникул, в 12% учебных заведений каникулы продлили до 17 января. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях Гайдаровского форума.
"Школы вышли в очный режим после зимних каникул, на сегодняшний день всего 12% школ, где были продлены каникулы. С понедельника эти школы также выйдут в очный режим работы", — заявил Кравцов.
Он также добавил, что вводить более жёсткие антиковидные меры в школах на фоне распространения коронавируса пока не планируется.
"Те меры, которые сейчас утверждены Роспотребнадзором, действуют, пока о каких-то дополнительных мерах речь не идёт", — сообщил Кравцов.
Ранее в Минпросвещения заявили, что решение о сроках каникул в школах принимают регионы. В ведомстве подчеркнули, что длительность отдыха учеников зависит от эпидемиологической ситуации на местах.
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