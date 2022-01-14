Кравцов рассказал об отсутствии планов по ужесточению антиковидных мер в школах

Большинство российских школ продолжают работать в очном режиме после зимних каникул, в 12% учебных заведений каникулы продлили до 17 января. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях Гайдаровского форума.

"Школы вышли в очный режим после зимних каникул, на сегодняшний день всего 12% школ, где были продлены каникулы. С понедельника эти школы также выйдут в очный режим работы", — заявил Кравцов.

Он также добавил, что вводить более жёсткие антиковидные меры в школах на фоне распространения коронавируса пока не планируется.

"Те меры, которые сейчас утверждены Роспотребнадзором, действуют, пока о каких-то дополнительных мерах речь не идёт", — сообщил Кравцов.