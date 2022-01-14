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Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов останется председателем высшего совета "Единой России"

Прекращение полномочий относится к компетенциям съезда партии, которого нет в ближайших планах.

14 января, 13:37
<p>Борис Грызлов © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Борис Грызлов © ТАСС / Сергей Бобылев

Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия". Вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

"Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета относится к компетенциям съезда партии. На ближайшее время съезд не запланирован", — говорится в сообщении.

О том, что Грызлов может стать новым послом РФ в Белоруссии, сообщалось ещё в декабре 2021 года. Его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии. Прежде эту должность занимал Евгений Лукьянов, назначенный 25 марта 2021 года. А Грызлов прежде работал полномочным представителем России в Контактной группе по Украине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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