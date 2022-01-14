Новый посол РФ в Белоруссии Грызлов останется председателем высшего совета "Единой России"

Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия". Вопрос об избрании и прекращении полномочий главы партийного органа может решаться только в ходе съезда, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

"Избрание и прекращение полномочий председателя высшего совета относится к компетенциям съезда партии. На ближайшее время съезд не запланирован", — говорится в сообщении.

О том, что Грызлов может стать новым послом РФ в Белоруссии, сообщалось ещё в декабре 2021 года. Его кандидатуру поддержал Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.