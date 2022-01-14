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В Москве задержан подозреваемый в финансировании террористов в Ираке и Сирии

По месту его проживания был устроен обыск, изъяты банковские карты, электронные носители и техника. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

14 января, 13:34
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в финансировании запрещённой террористической организации в Сирии и Ираке. Об этом сообщила представитель ГСУ СКР по столице Юлия Иванова.

"В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по Москве и оперативных сотрудников установлен и задержан ещё один участник, подозреваемый в совершении преступления, 1978 года рождения", — цитирует ТАСС Иванову.

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В ходе обысков в квартире подозреваемого были изъяты банковские карты, электронные носители и другая техника. По данным следствия, мужчина был участником группы в мобильном приложении, в которую организатор финансирования терроризма на территории Московского региона Алим Бегиев приглашал людей, согласившихся переводить деньги сирийским и иракским боевикам. Известно, что всего в сообществе состояло примерно 30 участников.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Как отметила Иванова, ранее Бегиева приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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