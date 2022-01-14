ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS

ФСБ пресекла деятельность группировки хакеров REvil © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ вместе со следственным Департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресекли деятельность хакерской группировки REvil, установлен полный состав преступного сообщества и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.

Отмечается, что злоумышленники занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО. Компетентные органы США сообщили Москве о лидере сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний.

В результате операции правоохранители изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, которые использовались для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, которые были куплены на средства, полученные преступным путём.

"Представители компетентных органов США о результатах проведённой операции проинформированы", — отметили в ФСБ.