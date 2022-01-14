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ФСБ ликвидировала хакерскую группировку REvil, стоящую за атаками на Apple и JBS

Члены преступного сообщества занимались хищением денег с помощью вредоносного программного обеспечения.

14 января, 13:27

ФСБ пресекла деятельность группировки хакеров REvil © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ пресекла деятельность группировки хакеров REvil © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ вместе со следственным Департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресекли деятельность хакерской группировки REvil, установлен полный состав преступного сообщества и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.

Отмечается, что злоумышленники занимались хищением денег с помощью вредоносного ПО. Компетентные органы США сообщили Москве о лидере сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний.

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В результате операции правоохранители изъяли более 426 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерную технику, криптокошельки, которые использовались для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, которые были куплены на средства, полученные преступным путём.

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"Представители компетентных органов США о результатах проведённой операции проинформированы", — отметили в ФСБ.

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Ранее Лайф рассказывал, что в iPhone нашли лазейку, которая позволяет хакерам подключаться к камере и микрофону. Отмечается, что проблема присутствует во всех устройствах вне зависимости от модели и версии прошивки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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