Эколог Ястребцев и флорист Сафронова рассказали, когда выбрасывать ёлку

Застоявшееся новогоднее дерево может стать причиной плесени в доме, а вместо утилизации ель можно сдать в зоопарк. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказали директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев и президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Идеальный срок хранения живой ёлки — до старого Нового года, уверен Ястребцев.

"Дольше, чем до старого Нового года, живые ёлки лучше не держать. Во-первых, они начнут массово осыпаться, особенно в условиях квартиры, где очень сухой воздух. Во-вторых, если ель стоит в воде, то на ней к этому времени уже может появиться плесень", — объяснил он.

Выбросить дерево можно в обычный мусорный контейнер или большой контейнер для стройматериалов, так как это экологически чистый предмет. На свалке ель сгниёт, со временем от неё не останется ни следа. Однако, по словам Сафроновой, дерево лучше сдать в пункты переработки или отнести в зоопарк.

"Если на ёлке нет игрушек, мишуры, дерево можно принести в специализированные пункты приёма, если они есть в вашем городе, или отдать в зоопарк — животные с большим удовольствием поедают еловые ветки", — уточнила она.