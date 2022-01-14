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Доцент КФУ, микробиолог Зеленихин заявил, что коронавирус превзошёл грипп по заразности

Не стоит рассчитывать на скорое создание эффективного и доступного лекарства от CoViD-19 с прямым противовирусным действием.

14 января, 13:12

Фото © Pixabay

Коронавирусная инфекция превзошла по своей заразности грипп, и по этой проблеме нет научных трудов. Однако, отметил доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин в беседе с изданием Kazanfirst, на эту тему есть предварительные заявления.

"Из-за того что "омикрон" достаточно сильно отличается от предыдущих штаммов SARS-CoV-2, иммунитет, который возникает у переболевших другими штаммами или вакцинированных, против него работает не очень хорошо. Но от тяжёлых вариантов заболевания вакцины по-прежнему спасают", — рассказал он, добавив, что в феврале произойдёт новый всплеск заболеваемости ковидом.

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По словам Зеленихина, от ковида следует вакцинироваться регулярно, поскольку иммунитет к этому вирусу нестойкий. У человека дольше сохраняется клеточный иммунитет, считает учёный. Кроме того, человечество уже давно живёт с четырьмя видами коронавируса, которые перешли в группу обычных простуд.

"SARS-CoV-2 стал пятым коронавирусом, с которым нам придётся жить. Полностью от него мы никогда не избавимся. Минимум десятилетия пройдут, пока он станет обычной простудой, поэтому медицинские маски нам придётся носить ещё долго", — отметил Зеленихин.

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Он также подчеркнул, что не стоит рассчитывать на скорое создание эффективного и доступного препарата с прямым противовирусным действием от коронавируса. И хотя подобные лекарства активно разрабатываются и выпускаются, но над их качественной работоспособностью и безопасностью следует ещё поработать, уверен микробиолог.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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