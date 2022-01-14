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Продолжительную икоту назвали редчайшим неприятным симптомом коронавируса

Отмечается, что у некоторых пациентов с ковидом в разных странах проявлялся этот признак болезни.

14 января, 09:52

Фото © Pixabay

Икота, которая не прекращается несколько дней, является ещё одним нетипичным проявлением коронавируса. Как сообщает РИА "Новости", медики из США, Египта, Турции, а также Мексики отмечают, что сталкивались с таким проявлением болезни.

Так, например, в клинику американского округа Кук поступил 62-летний мужчина с жалобами на икоту, длящуюся четыре дня. Кроме того, в последние месяцы он резко потерял в весе. При этом у него была слегка повышенная температура, а других простудных симптомов не наблюдалось. Врачи сделали рентген грудной клетки, подозревая опухоль, но обнаружили в лёгких затемнения в виде матового стекла — типичный признак вирусной пневмонии. У пациента выявили коронавирус.

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Отмечается, что икота — это нарушение дыхания из-за сокращения диафрагмы и межрёберных мышц. Такая реакция считается физиологически нормальной в ответ на раздражение желудка, вздутие живота и переедание. Специалисты отмечают, что мозговые процессы, отвечающие за появление неприятного рефлекса, ещё плохо изучены. Известно, что в процессе участвуют молекулы дофамина, гамма-аминомасляной кислоты, поэтому блокирующие их препараты иногда срабатывают.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная предупредила о приближающемся всплеске заражений "омикроном". Специалист обратила внимание на зарубежные страны, где количество ежедневно фиксируемых случаев ковида удваивается каждые два-три дня, а заболеваемость бьёт прошлогодние рекорды в два-три раза.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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