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В Геленджике появились "антикоронавирусные" лавочки

Нужно ли носить маску, сидя на таких скамейках, коммунальщики не уточнили.

14 января, 09:49
<p>Скриншот видео © Instagram / <a href="https://instagram.com/gelen_insta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gelen_insta</a></p>

Скриншот видео © Instagram / gelen_insta

В Геленджике появились лавочки с перегородками для предотвращения распространения ковида. Чудо-скамейки расположены у поликлиники курортного города.

Одну из инсталляций продемонстировала в "Инстаграме" местная жительница. На кадрах видно, что возле входа в медучреждение стоят три скамейки, на каждой из которых установлены два прозрачных разделителя.

Большинство подписчиков отреагировали на такую инновацию довольно резко, словами "маразм крепчает" и возмущениями "почему на этот идиотизм средства ещё находятся". Кто-то шутливо заметил, что это дискриминация для полных — "не влезу в такую щель и, соответственно, не смогу посидеть на лавочке".

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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