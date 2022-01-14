В Геленджике появились "антикоронавирусные" лавочки

В Геленджике появились лавочки с перегородками для предотвращения распространения ковида. Чудо-скамейки расположены у поликлиники курортного города.

Одну из инсталляций продемонстировала в "Инстаграме" местная жительница. На кадрах видно, что возле входа в медучреждение стоят три скамейки, на каждой из которых установлены два прозрачных разделителя.

Большинство подписчиков отреагировали на такую инновацию довольно резко, словами "маразм крепчает" и возмущениями "почему на этот идиотизм средства ещё находятся". Кто-то шутливо заметил, что это дискриминация для полных — "не влезу в такую щель и, соответственно, не смогу посидеть на лавочке".