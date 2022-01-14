В Москве выявлено почти 730 случаев "омикрона" с 20 декабря
Доля нового штамма составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января.
© Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Почти 730 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявлено в столице за 24 дня. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и Правительства Москвы. Новый штамм выявляют специалисты диагностического Центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе методом секвенирования генома коронавируса.
"С 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года", — говорится в сообщении.
Всего специалистами центра проведено свыше 11 тысяч полногеномных секвенирований вируса. С декабря прошлого года осуществляется регулярный массовый мониторинг в режиме полутора тысяч проб в неделю.
Ранее Лайф рассказывал о том, что такое "омикрон", откуда он появился и какие у него симптомы. Также приводил данные о коронавирусной обстановке в России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть ста тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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