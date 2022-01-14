В Москве выявлено почти 730 случаев "омикрона" с 20 декабря

Почти 730 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции выявлено в столице за 24 дня. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и Правительства Москвы. Новый штамм выявляют специалисты диагностического Центра лабораторных исследований столичного Департамента здравоохранения на Варшавском шоссе методом секвенирования генома коронавируса.

"С 20 декабря по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года", — говорится в сообщении.