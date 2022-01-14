Госбюро расследований Украины может устроить перекрёстный допрос Медведчука и Порошенко

Не исключается возможность проведения перекрёстного допроса экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

"Насколько мне известно, Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия, соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрёстный допрос двух упомянутых вами лиц", — заявила она.

В то же время ГБР Украины отрицает политический подтекст в деле о госизмене против Порошенко. Как подчеркнула Сапьян, бюро занимается именно преступлениями. Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что следователи ожидают возвращения Порошенко в страну 17 января.

"Сегодня органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. <…> Надеемся, что <…> заседание суда состоится в понедельник и он прибудет в суд", — заключила Сапьян.