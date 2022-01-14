Госбюро расследований Украины может устроить перекрёстный допрос Медведчука и Порошенко
Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что следователи ожидают возвращения экс-президента Украины на родину 17 января.
Виктор Медведчук, Пётр Порошенко © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire, Алексей Дружинин
Не исключается возможность проведения перекрёстного допроса экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
"Насколько мне известно, Уголовно-процессуальный кодекс не исключает такой возможности. И если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия, соберут соответствующий фактаж и пригласят на перекрёстный допрос двух упомянутых вами лиц", — заявила она.
В то же время ГБР Украины отрицает политический подтекст в деле о госизмене против Порошенко. Как подчеркнула Сапьян, бюро занимается именно преступлениями. Вместе с тем пресс-секретарь отметила, что следователи ожидают возвращения Порошенко в страну 17 января.
"Сегодня органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих процессуальных действий. <…> Надеемся, что <…> заседание суда состоится в понедельник и он прибудет в суд", — заключила Сапьян.
Напомним, 12 октября 2021 года суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. В ноябре суд изменил меру пресечения Медведчуку. Политика обязали приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины.
А 20 декабря 2021-го стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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