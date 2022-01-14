Белоруссия вывела миротворцев из Казахстана

Белоруссия вывела свои миротворческие силы из Казахстана. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Белоруссия завершила вывод своего воинского контингента, принимавшего участие в миротворческой миссии в Казахстане в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в телеграм-канале.

"Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи. Доставка миротворцев осуществляется самолётами ВКС России. Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершён", — говорится в релизе.