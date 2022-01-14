Белоруссия вывела миротворцев из Казахстана
Как заявили в белорусском Минобороны, военные получили уникальный опыт и успешно выполнили поставленные задачи.
Доставка белорусских миротворцев на родину осуществлялась самолётами ВКС России. Фото © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Белоруссия вывела свои миротворческие силы из Казахстана. Видео © Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Белоруссия завершила вывод своего воинского контингента, принимавшего участие в миротворческой миссии в Казахстане в составе сил Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в телеграм-канале.
"Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи. Доставка миротворцев осуществляется самолётами ВКС России. Вывод белорусских военнослужащих из Республики Казахстан завершён", — говорится в релизе.
В Минобороны также отметили, что военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады "получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии" и успешно выполнили поставленные задачи.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более 10 дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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